Holandia: Krajowa delegacja spotkała się z talibami w Katarze

Minister spraw zagranicznych Holandii Sigrid Kaag potwierdziła w środę, że holenderska delegacja spotkała się z przedstawicielami afgańskich talibów w Katarze. Według afgańskich mediów rozmawiano m.in. o możliwości ewakuacji holenderskich obywateli z Afganistanu.

Informację o spotkaniu podał wcześniej afgański portal Tolo News. Cytował rzecznika talibów, który miał powiedzieć, że z holenderską delegacją miał rozmawiać zastępca szefa biura politycznego talibów w Dausze Szer Mohammad Abbas Stanekzai.

Według Tolo News tematem rozmów była sytuacja w Afganistanie, możliwość ewakuacji obywateli holenderskich, a także dalsze funkcjonowanie lotniska w Kabulu.

Kaag, która przebywa w Katarze z oficjalną delegacją, powiedziała w środę dziennikarzom, że doszło do takiego spotkania i "jeżeli będzie to korzystne dla Holandii, rozmowy z talibami będą kontynuowane". Zaznaczyła jednak, że nie oznacza to uznania nowego reżimu w Afganistanie.

Dziennik "De Telegraaf" poinformował, że w ciągu niecałych dwóch tygodni holenderski MSZ otrzymał 13 tys. wniosków od Afgańczyków, którzy twierdzą, że kwalifikują się do ewakuacji z kraju i uzyskania azylu w Holandii.

Gazeta przypomina, że ostatnio ewakuowano z Afganistanu 2,5 tys. osób, z których połowa to obywatele Holandii, a pozostałe osoby to Afgańczycy.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek