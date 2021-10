Holandia: Liczba lokalizacji Airbnb spadła w stolicy o 75 proc. po wprowadzeniu rejestracji

W Amsterdamie liczba mieszkań oferowanych do wynajmu krótkoterminowego w ramach platformy Airbnb spadła aż o trzy czwarte po tym jak władze wprowadziły obowiązkową rejestrację.

Airbnb to internetowa platforma wynajmu i rezerwacji miejsc noclegowych należących do osób prywatnych, hoteli i inwestorów. Oferuje ponad 3 mln prywatnych kwater w 192 krajach i 33 tys. miast.

Władze Amsterdamu wprowadziły od kwietnia obowiązkową rejestrację wszystkich lokalizacji proponujących wynajem krótkoterminowy. Termin dokonania wpisu minął 1 października, a za brak zgłoszenia właścicielowi mieszkania grozi grzywna.

Z informacji dziennika "De Volkskrant" wynika, że w okresie od 28 marca do 4 października liczba lokalizacji platformy spadła w Amsterdamie z 16 648 do 2924. Wcześniej wprowadzony został limit wynajmu do maksymalnie 30 dni w roku i przyjmowania czterech osób w jednym miejscu. Władze stolicy Holandii mają nadzieję, że dzięki temu zmniejszy się uciążliwość dla mieszkańców.

Airbnb potwierdza, że wszystkie lokalizacje, które nie posiadały numeru rejestracyjnego po 1 października, zostały usunięte z platformy.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek