Holandia: Liczba nowych zakażeń koronawirusem wzrosła o 1140

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Holandii wzrosła w ciągu doby o 1140, najwięcej od kwietnia - poinformował w środę minister zdrowia Hugo de Jonge; ostrzegł, że sytuacja "nie zmierza w dobrą stronę".

We wtorek przybyło 964 nowych zakażeń. Od złagodzenia kwarantanny w lipcu liczba infekcji stale rośnie.

Najwięcej przypadków koronawirusa diagnozuje się ostatnio u ludzi młodych, w wieku od 20 do 24 lat; ustalono też, że do zakażeń dochodzi głównie w domu.

Holenderski Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) oznajmił, że nie ma to związku z niedawnym powrotem dzieci do szkół.

W sierpniu premier Mark Rutte oznajmił, że w Holandii nie jest konieczne wprowadzenie drugiej kwarantanny pomimo znacznego wzrostu liczby nowych zachorowań na Covid-19.

"Nie chcemy drugiej blokady i nie musimy jej mieć, ale to się nie stanie samo z siebie" - powiedział szef rządu, zwracając się do turystów, aby unikali zatłoczonych dzielnic Amsterdamu. Zaapelował też do młodzieży o przestrzegania społecznego dystansu.