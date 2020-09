Holandia: Liczba nowych zakażeń wzrosła o 50 proc. w ubiegłym tygodniu

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Holandii wzrosła w ubiegłym tygodniu o 50 proc., czyli o 1830 przypadków, do 5427, i jest najwyższa od kwietnia - podały we wtorek holenderskie władze. Od złagodzenia kwarantanny w lipcu liczba infekcji stale rośnie.

Ostatnio liczba zakażeń koronawirusem rosła o około 3,5 tys. tygodniowo; na początku sierpnia wzrastała o ponad 4 tys.

Najwięcej przypadków koronawirusa diagnozuje się ostatnio u ludzi młodych, w wieku od 20 do 24 lat, ustalono też, że do zakażeń dochodzi głównie w domu. Władze oceniają, że nie ma to związku z niedawnym powrotem dzieci do szkół.

W sumie liczba przypadków zakażenia potwierdzonych od początku pandemii wynosi w Holandii 76 548, a 6244 osoby zmarły na Covid-19.

W sierpniu premier Mark Rutte powiedział, że w Holandii nie jest konieczne wprowadzenie drugiej kwarantanny pomimo znacznego wzrostu liczby nowych zachorowań na Covid-19.

"Nie chcemy drugiej blokady i nie musimy jej mieć, ale to się nie stanie samo z siebie" - powiedział szef rządu, zwracając się do turystów, aby unikali zatłoczonych dzielnic Amsterdamu. Zaapelował też do młodzieży o przestrzegania społecznego dystansu.