Holandia: Media: arogancki Macron wygrywa debatę ze spokojną Le Pen

„Arogancki Macron i spokojna Le Pen", “debata, podczas której oboje kandydaci mogli wiele stracić" - tak niderlandzkie media komentują środową debatę telewizyjną przed niedzielną drugą turą wyborów prezydenckich we Francji i wskazują, iż zwyciężył w niej obecny prezydent.

"Marine Le Pen nie zdołała wstrząsnąć Emmanuelem Macronem podczas (...) debaty telewizyjnej" - pisze w czwartek na pierwszej stronie dziennik "Trouw".

Le Pen wydawała się lepiej przygotowana na ataki Macrona niż w 2017 roku - wskazuje z kolei dziennik "NRC". "Zamiast majstrować przy swoich notatkach, wyglądała na zorganizowaną i bardziej pewną siebie" - uważa gazeta.

"Chociaż prezydent wielokrotnie rozliczał przeciwniczkę z nieścisłości, może to działać przeciwko niemu, albowiem Macron nie tylko nieustannie jej przerywał, ale także robił to z wyniosłością" - czytamy w "NRC". Dziennik wskazuje, że jest to niebezpieczne dla Macrona, który od dawna ma wizerunek członka elity, a elektorat lewicy, którego potrzebuje, jest na to bardzo uwrażliwiony.

W ocenie komentatora dziennika "De Volkskrant" wyniosłość urzędującego prezydenta Francji zniwelowała to, że był lepiej przygotowany do starcia z Le Pen.

Wątpliwości nie ma natomiast portal RTL Nieuws. W jego ocenie Macron wygrał zdecydowanie i "zadał ciężki cios Le Pen".

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek