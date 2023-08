Holandia: Media: partia Pietera Omtzigta wywróciła naszą scenę polityczną do góry nogami

Nie lewica pod nowym przywództwem Fransa Timmermansa ani nie liberałowie, dominujący w holenderskiej polityce od 2010 roku, mają największe szanse na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, ale partia Pietera Omtzigta Nowa Umowa Społeczna - wynika z najnowszych sondaży wyborczych. Partia Omtzigta wywróciła naszą scenę polityczną do góry nogami - komentują media.

Powrót byłego już wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Timmermansa do krajowej polityki niewątpliwie pomógł osłabionej lewicy. Według najnowszego sondażu pracowni I&O Research lista Partii Pracy (PvdA) oraz Zielonych (GroenLinks) może liczyć na 18 proc. głosów, co przekłada się na 28 mandatów w 150-osobowej izbie niższej parlamentu (Tweede kamer). To o 11 mandatów więcej, niż obecny stan posiadania obu partii.

Jednak to nie Timmermans okazał się "czarnym koniem" w holenderskiej polityce po zakończeniu ery premiera Marka Ruttego, który w lipcu br. podał się do dymisji i zrezygnował z polityki. Niderlandzką politykę spotkało bowiem symboliczne trzęsienie ziemi po tym, jak najpopularniejszy polityk kraju Pieter Omtzigt powołał w ubiegłym tygodniu swoją partię - Nieuw Sociaal Contract (Nowa Umowa Społeczna).

Lipcowe badania preferencji wyborczych wskazywały, że jeżeli 49-letni Omtzigt, który zyskał popularność odgrywając wiodącą rolę w ujawnieniu tzw. afery zasiłkowej, powoła swoje ugrupowanie, to będzie ono mogło liczyć na aż 46 mandatów.

Najnowszy sondaż I&O Research, opublikowany w ten weekend, przewiduje, że Nowa Umowa Społeczna wygrałaby listopadowe wybory parlamentarne, zdobywając 31 mandatów (20,02 proc.). Omtzigt pokonałby zarówno lewicę Timmermansa, liberałów pod nowym przywództwem minister sprawiedliwości Dilan Yesilgoz, która objęła funkcję szefowej VVD po rezygnacji premiera Marka Ruttego, jak też rolnicze stronnictwo BBB, które królowało w marcowych wyborach regionalnych.

"Partia Omtzigta stanowi zagrożenie dla niemal wszystkich pozostałych ugrupowań" - skomentował wyniki sondażu dziennik "De Volkskrant". Zdaniem gazety największymi przegranymi będą VVD (spadek z 34 do 22 mandatów), chadecka CDA (utrata 12 spośród 15 mandatów) oraz BBB, która jeszcze niedawno mogła liczyć na 20-25 mandatów, a obecny sondaż daje jej jedynie 13 miejsc w Tweede kamer.

Przyspieszone wybory do izby niższej parlamentu odbędą się 22 listopada br.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek