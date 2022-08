Holandia: Media: rośnie eksport broni, także do Chin

Rośnie eksport broni i sprzętu wojskowego, który Holandia wysyła również do Chin - informuje dziennik „De Telegraaf”. Większość wyposażenia trafia wprawdzie do sojuszników z NATO, ale także do Maroka i Egiptu.

"Od 20 lat Holandia zajmuje mniej więcej dziesiąte miejsce na liście największych eksporterów broni na świecie" - czytamy w gazecie.

Firma Thales produkuje zaawansowane urządzenia radarowe oraz systemy kierowania ogniem. Stocznia Damen pomaga budować okręty wojenne, które pływają po całym świecie. A GKN Fokker specjalizuje się w produkcji systemów elektrycznych i podwozi do samolotów.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku wysłano do różnych krajów towary wojskowe o wartości 325 mln euro - informuje "De Telegraaf" i przypomina, że w tym samym czasie Ukrainie przekazano broń o wartości około 200 mln euro.

Holenderska broń trafia przede wszystkim do USA i Niemiec. Gazeta przypomina, że w ubiegłym roku holenderskie MSZ zezwoliło krajowym producentom broni na sprzedaż sprzętu wojskowego do Chin.

Holenderscy producenci eksportują broń także do Egiptu, Korei Południowej, Maroka, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz na Tajwan.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

