Holandia: Media: stwierdzono kolejne przypadki koronawirusa

W Holandii u sześciu kolejnych osób zdiagnozowano obecność koronawirusa. To zwiększa łączna liczbę przypadków zakażenia Covid-19 w tym kraju do 24 - informują we wtorek media.

Niemal wszyscy Holendrzy, u których stwierdzono koronawirusa, przebywali w północnych Włoszech, jednak w przypadku niektórych pacjentów źródło infekcji pozostaje nieznane.

Pomimo rosnącej liczby zakażeń w Holandii, rząd tego kraju nie podejmuje dodatkowych działań. Według premiera Marka Ruttego, Holandia znajduje się obecnie w "fazie powstrzymywania" wirusa.

Koronawirus, który wykryto w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc. Jednak u zdecydowanej większości choroba przebiega dość łagodnie, czasami może nawet nie dawać objawów. Covid-19 stwarza największe zagrożenie dla osób starszych oraz schorowanych, cierpiących na przewlekłe choroby.

W Europie największą liczbę przypadków koronawirusa odnotowano we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska.

Łukasz Osiński