Holandia: Media: sylwestrowe fajerwerki spowodowały obrażenia u 80 osób

Co najmniej 80 osób zostało rannych w Holandii podczas powitania Nowego Roku z użyciem fajerwerków - wynika z opublikowanych w niedzielę ustaleń dziennika “De Telegraaf”. Do szpitali trafiali głównie poszkodowani z poważnymi obrażeniami oczu i kończyn.

Jeszcze w piątek po południu poinformowano o śmierci 12-letniego chłopca, który zginął na miejscu po eksplozji fajerwerków w miejscowości Haaksbergen we wschodniej Holandii. Drugi z poszkodowanych, 11-latek, trafił w stanie ciężkim do szpitala.

Mimo obowiązującego w Niderlandach zakazu sprzedaży i odpalania fajerwerków, w całym kraju Nowy Rok świętowany był przy użyciu tych materiałów. "Przewidywaliśmy, że zakaz będzie masowo ignorowany" - powiedział portalowi NOS rzecznik policji Robert Salome.

W konsekwencji doszło do wielu wypadków i do szpitali trafiło, według ustaleń "De Telegraaf", co najmniej 80 osób, często z bardzo poważnymi obrażeniami, takimi jak urwane ręce, rozszarpane nogi, a także całkowita utrata wzroku.

Większość poszkodowanych, którzy trafili do szpitala w Leiden w centralnej Holandii, do nastoletni chłopcy. "Podobnie jest zapewne w innych placówkach" - powiedział gazecie lekarz z Leiden University Medical Center (LUMC).

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek