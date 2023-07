Holandia: Media: urzędnicy państwowi nie mogą korzystać z aplikacji AliExpress z obawy o szpiegostwo ze strony Chin

Holenderscy urzędnicy państwowi nie mogą korzystać z chińskiej aplikacji zakupowej AliExpress oraz rosyjskich aplikacji VKontakte i CapCut na służbowych smartfonach, informuje portal NOS. Stało się tak na wniosek służby bezpieczeństwa (AIVD) z powodu obaw o szpiegostwo.

Jak podaje portal, lista zakazanych aplikacji obejmuje w sumie dziesięć pozycji m.in. zakazany wcześniej TikTok oraz aplikacje z Rosji, Iranu i Korei Północnej.

"Istnieje obawa, że zagraniczne rządy mogą używać aplikacji do uzyskiwania dostępu do danych klientów i wykorzystywania ich do szpiegostwa" - czytamy w NOS. Portal wskazuje, że służby specjalne mogą być szczególnie zainteresowane listą kontaktów, lokalizacją użytkowników a także zdjęciami i dokumentami.

W marcu br. rząd zakazał urzędnikom korzystania z TikToka. Teraz lista została uzupełniona o dodatkowe aplikacje, z których najpopularniejszą jest AliExpress, za pośrednictwem której Holendrzy mogą zamawiać produkty z Chin.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek