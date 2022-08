Holandia: Międzynarodowe połączenia kolejowe wstrzymane z powodu strajku

W Holandii strajk pracowników kolei spowodował wstrzymanie połączeń międzynarodowych; w poniedziałek akcje protestacyjne na tle płacowym wpłynęły również na znaczny spadek liczby połączeń z i na lotnisko Amsterdam-Schiphol - przekazała agencja AP za przewoźnikami kolejowymi.

Eurostar, obsługujący połączenia między Londynem a Amsterdamem, poinformował, że jego pociągi nie będą kursować do Rotterdamu i Amsterdamu. Thalys, którego pociągi kursują we Francji, Holandii, Belgii i Niemczech, ostrzegł podróżnych, że ruch będzie zakłócony.

Lotnisko Schiphol napisało na swojej stronie internetowej, że ruch pociągów z i na lotnisko jest praktycznie niemożliwy, jednak dwa pociągi co godzinę odjeżdżają z lotniska do centrum Utrechtu i wracają. "Podróżującym do Amsterdamu zaleca się korzystanie z alternatywnego transportu" - przekazało w oświadczeniu międzynarodowe lotnisko Schiphol, największy port lotniczy w Holandii.

Pracownicy kolei strajkują, żądając wyższych płac i lepszych warunków pracy. Według związkowców, kolejarze znajdują się pod ogromną presją z powodu niedoboru personelu w krajowej sieci kolei i potrzebują znacznych podwyżek ze względu na gwałtownie rosnącą inflację.