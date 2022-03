Holandia: Minister: zakwaterujemy 15 tys. Ukraińców w rządowych budynkach

Władze Holandii przeznaczają dla uchodźców wojennych z Ukrainy 15 tys. miejsc w budynkach należących do rządu - poinformował w piątek minister ds. mieszkalnictwa Hugo de Jonge. Udostępniane budynki to głównie biura, ale jednym z nich jest też dawne więzienie - podał portal NOS.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami władz centralnych z samorządami w najbliższym czasie miało zostać udostępnionych 50 tys. miejsc dla uciekających przed rosyjską inwazją Ukraińców.

Teraz ta liczba wzrośnie do 65 tys., ponieważ rząd postanowił przekazać gminom budynki należące do Centralnej Agencji Nieruchomości. Większość z nich to biurowce, jednak wśród udostępnionych nieruchomości będzie także nieczynne więzienie.

Minister De Jonge powiedział w piątek dziennikarzom, że rząd przygotowuje się na różne scenariusze, albowiem nie wiadomo ilu w sumie przybędzie uchodźców z Ukrainy.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek