Holandia: Na lotnisku w Amsterdamie zatrzymano rosyjskiego hakera poszukiwanego przez FBI

Koninklijke Marechaussee (żandarmeria wojskowa) aresztowała na lotnisku w Amsterdamie poszukiwanego przez FBI rosyjskiego cyberprzestępcę. Amerykański Departament Sprawiedliwości wystąpił do holenderskich władz o jego ekstradycję do USA.

Do zatrzymania 29-letniego obywatela Federacji Rosyjskiej doszło 2 listopada, jednak dopiero w sobotę wieczorem poinformowano o nim media.

Denis Dubnikov należy do rosyjskiej grupy ransomware Ryuk, informuje żandarmeria i jest podejrzewany o dokonywanie ataków hakerskich "na dużą skalę".

Dziennik "De Volkskrant", który dotarł do nakazu aresztowania, wskazuje, że Ryuk jest odpowiedzialny za ponad 2 tys. cyberataków, które miały przynieść przestępcom ponad 100 mln dolarów.

Dubnikov miał być też odpowiedzialny za pranie pieniędzy. Jak wskazuje dziennik "The Wall Street Journal", miał on także odpowiadać za ataki na amerykańskie szpitale, do których doszło w ubiegłym roku.

Gazeta wskazuje, że jest on pierwszym aresztowanym członkiem grupy Ryuk. WSJ cytuje prawnika zatrzymanego, który twierdzi, że jego klient jest niewinny.

"Mój klient nie przyznaje się do winy i nie ma żadnej wiedzy o jakiejkolwiek kryminalnej działalności" - twierdzi Arkady Bukh, adwokat podejrzanego cytowany przez gazetę.

Jak przypomina amerykańska gazeta w ciągu ostatniego roku oprogramowanie ransomware stało się głównym zagrożeniem cyberbezpieczeństwa, z jakim boryka się administracja prezydenta Joe Bidena.

Z kolei dziennik "Algemeen Dagblad" podaje, że prawie każdego dnia jakaś firma pada ofiarą działania cyberprzestępców w Niderlandach. Gazeta szacuje, że w 2020 roku ofiarami ataków ransomware było około 10 tys. Holendrów - osób prywatnych i firm.

"Istnieją statystyki, które mówią, że w świecie cyberprzestępców w obiegu jest więcej pieniędzy niż w kręgach przestępczości związanej z narkotykami" - mówił we wrześniu w podkaście "Cyberheroes" Hester Somsen, zastępca szefa Krajowego Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Zwalczania Terroryzmu.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek