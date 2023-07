Holandia: Na statku Fremantle Highway pali się nie 25, ale prawie 500 trudnych od ugaszenia samochodów elektrycznych

Nie 25, ale 497 trudnych od ugaszenia aut elektrycznych znajduje się na pokładzie płonącego od wtorkowej nocy u wybrzeży Holandii samochodowca Fremantle Highway - poinformowało japońskie przedsiębiorstwo żeglugowe K Line.

200-metrowy specjalny statek do przewozu samochodów płynął z niemieckiej Bremy do Egiptu i zapalił się w nocy z wtorku na środę, gdy znajdował się na Morzu Północnym ok. 30 km na północ od holenderskiej wyspy Ameland. Niderlandzkie służby natychmiast podjęły akcję ratunkową. Udało się uratować 22 z 23 członków załogi. Jedna osoba zginęła.

Obecnie płonący statek dryfuje w kierunku zachodnim; w piątek rano znajdował się on około 17 km na północ od wyspy Terschelling. Straż przybrzeżna poinformowała, że holownik Fairplay 30, który przypłynął w czwartek z Niemiec, posiada już w miarę stabilne połączenie z feralną jednostką.

Oprócz Fairplay 30 wezwano kilka innych statków do pomocy w akcji ratowniczej. Są to dwa dodatkowe holowniki, statek pomocniczy dla firm ratowniczych oraz Arca - statek do wydobywania ropy, który obecnie głównie zapewnia kontrolę ruchu i ostrzega inne statki, aby trzymały się z dala od płonącej jednostki.

Rzecznik Rijkswaterstaat, rządowej agencji zarządzającej gospodarką wodną Niderlandów, poinformował, że w piątek podjęta zostanie kolejna próba opanowania pożaru.

Jednostka pływająca pod banderą Panamy i wyczarterowana przez japońską firmę K Line przewoziła 3783 samochodów osobowych, w tym prawie 500 aut elektrycznych. Pierwotnie informowano, że elektryków było 25 jednak japoński armator przekazał, że było ich prawie 20 razy więcej.

To właśnie pożar jednego z nich był prawdopodobną przyczyną wybuchu ognia na pokładzie. Źródła portalu RTL Nieuws podają, że na pokładzie wybuchł akumulator jednego z samochodów napędzanych prądem.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek