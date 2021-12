Holandia: Narodowy Instytut Zdrowia: Rozprzestrzenianie się wariantu Omikron nabiera tempa

Wariant Omikron coraz szybciej rozprzestrzenia się w Niderlandach, a proces ten jest trudny do kontrolowania - alarmuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM), który potwierdził już niemal osiemdziesiąt infekcji tą odmianą koronawirusa.

Eksperci RIVM twierdzą, że jest jedynie kwestią czasu, by nowa mutacja koronawirusa stała się dominującą w Holandii. "Omikron jest bardziej zaraźliwy niż wariant Delta, który obecnie przeważa w naszym kraju" - czytamy w komunikacie instytutu.

W ostatnich dniach nowy wariant został wykryty u 62 osób, głównie podróżujących z Afryki. Dodatkowo zarażonych było osiemnastu podróżnych z RPA, u których występowanie wirusa stwierdzono pod koniec listopada.

Badania nad właściwościami nowego wariantu wirusa w RIVM wciąż trwają. Według pierwszych wyników laboratoryjnych opublikowanych w tym tygodniu, Omikron w mniejszym stopniu jest ograniczany odpowiedzią, jaką dają przeciwciała ze szczepionek i naturalnie powstała odporność niż wariant delta.

Oznaczałoby to, że osoby zaszczepione i te, które wcześniej chorowały, są bardziej podatne na zakażenie Omikronem.

RIVM zaznacza także, że wprawdzie przebieg choroby jest na razie łagodny, to jednak jego szybsze rozprzestrzenianie spowoduje, że może on szybciej dotrzeć do osób słabszych. W konsekwencji może to doprowadzić do zwiększenia liczny pacjentów w szpitalach.

