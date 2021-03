Holandia: nie będzie luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią

Premier Holandii Mark Rutte zapowiedział na wtorkowej konferencji prasowej utrzymanie wszystkich obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. Jedynie godzina policyjna będzie zaczynać się godzinę później niż obecnie.

"Niestety, ale nie mamy powodów do optymizmu" - mówił premier informując o utrzymaniu dotychczasowych restrykcji przeciwepidemicznych: godziny policyjnej, zamknięcia sklepów, zakazu organizowania imprez masowych.

"Liczba infekcji ciągle jest zbyt wysoka" - wskazał Rutte.

Jedyna zmiana dotyczy godziny policyjnej. Od 31 marca będzie ona obowiązywała od godziny 22 do 4.30, czyli rozpocznie się godzinę później nić obecnie. Był to postulat przedstawiony przez burmistrzów 25 miast podczas ubiegłotygodniowego spotkania z ministrem sprawiedliwości Ferdem Grapperhausem.

Ministerstwo infrastruktury i gospodarki wodnej Holandii poinformowało również w komunikacie prasowym o negatywnych rekomendacjach związanych z zagranicznymi wyjazdami. "Do 15 maja rząd prosi, abyście nie wyjeżdżali za granicę. Nawet podczas majowych wakacji podróże międzynarodowe pozostają zbyt dużym ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa" - czytamy w komunikacie.

Jak poinformował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM) w ciągu ostatnich siedmiu dni zanotowano w Niderlandach 46 tys. nowych zakażeń koronawirusem. To o 6,5 tys. więcej niż tydzień temu, co oznacza wzrost o ponad 16 proc. W porównaniu z danymi sprzed dwóch tygodni jest to wzrost 44-procentowy.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek