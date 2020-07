Holandia odradza podróże do Antwerpii z powodu rosnącej liczby infekcji Covid-19

Holandia zaklasyfikowała belgijską prowincję Antwerpię jako obarczoną ryzykiem "strefę pomarańczową", radząc obywatelom, aby omijali ten obszar. Powodem jest rosnąca w Antwerpii liczba przypadków infekcji koronawirusem - informuje portal Brussels Times.

"Podróżuj do prowincji Antwerpia i do miasta Antwerpia tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Nie dla celów turystycznych" - poinformowało holenderskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Pozostała część terytorium Belgii jest nadal klasyfikowana przez Holandię jako "strefa żółta", co oznacza, że nie ma szczególnych ograniczeń w podróżowaniu, ale mieszkańcom Holandii zaleca się zachowanie czujności ze względu na ryzyko związane z pandemią.

Władze Holandii informują, że obywatele tego kraju mogą podróżować przez Antwerpię, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby dotrzeć do miejsca znajdującego się poza tą prowincją, nalegają jednak, aby podróżujący nie zatrzymywali się na jej obszarze na odpoczynek czy nawet tankowanie.

W Antwerpii od wtorku obowiązuje godzina policyjna od 23.30 do 6.00. Puby i restauracje muszą być zamykane o 23.00. W czasie godziny policyjnej mieszkańcy mają obowiązek przebywać w domu i mogą wychodzić tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy szukają pomocy medycznej lub wykonują pracę, której nie można wykonywać w domu.

Mieszkańcy prowincji muszą mieć zawsze pod ręką maseczkę i nosić ją w miejscach publicznych oraz tam, gdzie nie da się zapewnić przestrzegania odległości 1,5 m między osobami.

W barach, restauracjach i hotelach musi być zawsze zagwarantowany dystans 1,5 m, chyba że osoby są oddzielone np. specjalnym ekranem. Każdy, kto wejdzie do lokalu, zostanie zarejestrowany na wypadek, gdyby później trzeba było się z nim skontaktować z powodu koronawirusa. Dane kontaktowe będą przechowywane przez 4 tygodnie.

W Belgii odnotowywano średnio 311 nowych przypadków koronawirusa dziennie w tygodniu od 18 do 24 lipca. To wzrost o 69 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Najwięcej nowych infekcji wykryto właśnie w Antwerpii.

Z Brukseli Łukasz Osiński