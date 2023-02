Holandia: Parlament przegłosował wniosek, aby przyłączyć się do projektu Danii odpłatnego lokowania azylantów w Rwandzie

Izba niższa parlamentu (Tweede kamer) przyjęła we wtorek wieczorem wniosek, aby rząd porozumiał się z Danią w sprawie przyjmowania azylantów spoza Europy w Rwandzie.

Dania zamierza porozumieć się z rządem Rwandy w sprawie odpłatnego przyjmowania azylantów w tym kraju. Kontrowersyjny, jak mówili podczas debaty w Tweede kamer posłowie lewicy, plan polega na tym, że osoby ubiegające się o azyl w Danii byłyby wysyłane do Rwandy i tam oczekiwały na decyzję w sprawie prawa pobytu.

"Nigdzie nie jest powiedziane, że procedura azylowa danego kraju musi zostać zakończona na jego własnym terytorium" - przekonywał podczas debaty poseł Joost Eerdmans z partii JA21, który złożył wniosek, aby Holandia przyłączyła się do Danii. W przyjętej uchwale zakłada się "porozumienie" z Danią, jednak nie precyzując, co to dokładnie oznacza.

Projekt został poparty zarówno przez opozycyjną prawicę, jak i partie obecnej koalicji rządowej, liberalną VVD premiera Marka Ruttego i chadecką CDA. Przeciwko opowiedziała się lewica, m.in. Partia Pracy (PvdA) i Zieloni (GroenLinks).

Rząd Wielkiej Brytanii już w zeszłym roku zawarł porozumienia z Rwandą w sprawie wysyłania do tego kraju osób ubiegających się o azyl. Pierwszy lot deportacyjny, który miał odbyć się w połowie czerwca 2022 r., został odwołany z powodu interwencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz), który orzekł, że istnieje "realne ryzyko nieodwracalnej szkody" dla osób ubiegających się o azyl.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek