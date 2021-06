Holandia: Partia Socjalistyczna zrywa z własną młodzieżówką

Rada populistycznej Partii Socjalistycznej (SP) w Holandii podjęła w weekend decyzję o zakończeniu współpracy ze swoją organizacją młodzieżową "Rood" (czerwoni). Młodzieżówka chciała, aby SP wróciła do komunistycznych korzeni.

Zdecydowana większość szefów lokalnych oddziałów SP zagłosowała w sobotę za zerwaniem współpracy z "Rood". Za opowiedziało się 107 na 128 głosujących członków Rady SP.

Organizacja młodzieżowa związana była z Partią Socjalistyczną od 2003 r. W ostatnich latach dochodziło między nimi do różnicy zdań.

"Rood" opowiada się za tym, aby SP wróciła do swoich komunistycznych korzeni i "pomogła obalić kapitalizm". Jednocześnie wielu jej członków działa w Platformie Komunistycznej, co zdaniem władz partii jest nie do pogodzenia z członkostwem w SP.

"Ta decyzja była dla nas trudna" - powiedziała po głosowaniu przewodnicząca partii Jannie Visscher i zapowiedziała budowę nowej organizacji młodzieżowej.

Rzecznik "Rood" napisał w oświadczeniu przekazanym mediom, że "jest mu przykro" z powodu decyzji macierzystej partii, szczególnie, że obecnie jest "zły czas dla lewicy". "Rozdrobnienie jest czymś złym, jednak nadal będziemy aktywni, szczególnie na ulicach" - pisze rzecznik młodzieżówki.

Wprawdzie decyzja o zakończeniu współpracy została podjęta zdecydowaną większością głosów, to jednak dwa ważne oddziały socjalistów, w Amsterdamie i Rotterdamie, nie chciały rozwodu.

"W naszym kole nie ma zgody na rozłam" - powiedziała dziennikowi "Algemeen Dagblad" Meta Meijer z SP Amsterdam. Podobne zdanie ma Tijs Hardam, przewodniczący koła SP w Rotterdamie i zarazem członek "Rood".

Dziennik komentuje, że po sobotniej decyzji, Partii Socjalistycznej grozi exodus młodych członków. Zerwanie współpracy będzie miało także konsekwencje finansowe dla młodych socjalistów. Po rozłamie stracą oni prawo do rządowej dotacji.

Partia Socjalistyczna dysponuje dziewięcioma mandatami w Tweede Kamer, izbie niższej parlamentu. SP deklaruje poglądy socjalistyczne i eurosceptyczne. Krytycy zarzucają jej populizm i postawy antyimigranckie.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek