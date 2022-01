Holandia: Pasażer na gapę ukryty w nadkolu samolotu przyleciał z RPA do Holandii

Żandarmeria wojskowa (Koninklijke Marechaussee) zatrzymała na lotnisku w Amsterdamie Kenijczyka, który podróżował ukryty w nadkolu samolotu, który przyleciał w niedzielę na Schiphol z RPA.

Samolot transportowy z RPA miał międzylądowanie w Kenii i prawdopodobnie tam Kenijczyk ukrył się w nadkolu przedniego koła Boeinga 747, informuje dziennik "De Telegraaf".

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano i poinformowała o nim żandarmeria wojskowa na Twitterze. Kenijczyk został przewieziony do szpitala. Jego stan jest dobry. Pasażer na gapę spędził w ukryciu co najmniej osiem godzin.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek