Holandia: Pierwsza osoba pochowana przy użyciu "żywej trumny"

W Holandii odbył się pierwszy pogrzeb z wykorzystaniem szybko kompostującej "żywej trumny" Living Cocoon wykonanej z grzybni - poinformowała holenderska gazeta internetowa "NU.nl".

Pogrzeb odbył się w ubiegłym tygodniu. Bob Hendrikx, założyciel Loop, startupu produkującego Living Cocoon, powiedział lokalnym mediom, że nie był obecny przy pochówku, ale rozmawiał wcześniej z krewnym zmarłej i "był to wzruszający moment". "Stracił matkę, ale był szczęśliwy, ponieważ dzięki temu pudełku wróci ona do natury i wkrótce będzie żyć jak drzewo. To była pełna nadziei rozmowa" - stwierdził.

Hendrikx powiedział, że Living Cocoon pozwala "ludziom ponownie stać się jednością z naturą". "Możemy wzbogacić glebę zamiast ją zanieczyszczać" - dodał.

Projektant stwierdził, że grzybnia nie tylko neutralizuje toksyny i dostarcza pożywienie wszystkiemu, co rośnie nad ziemią, ale jej strzępki można wykorzystać do produkcji wszystkiego, od żywności po ubrania i opakowania - w tym trumny. "Ta trumna oznacza, że tak naprawdę karmimy ziemię naszymi ciałami. Jesteśmy substancjami odżywczymi, a nie odpadami" - dodał.

Hendrikx powiedział, że proces, w którym ludzkie ciało w tradycyjnej trumnie staje się kompostem może trwać dekadę lub dłużej. Spowalnia go lakierowane drewno i metale w trumnie i syntetycznej odzieży, której rozpad może trwać jeszcze dłużej. Twierdzi, że trumna z grzybnią zostanie wchłonięta do gleby w ciągu miesiąca lub sześciu tygodni, aktywnie przyczyniając się do pełnego rozkładu zawartego w niej ciała i wzbogacając jakość otaczającej gleby - wszystko to w ciągu dwóch-trzech lat.

Loop współpracuje z naukowcami, aby zmierzyć wpływ ludzkich ciał na jakość gleby. Chce "przekonać decydentów do przekształcenia zanieczyszczonych obszarów w zdrowe lasy - z naszymi ciałami jako substancjami odżywczymi".

Startup wyprodukował 10 trumien za 1250-1500 euro za sztukę. Oczekuje, że cena znacznie spadnie wraz ze zwiększeniem produkcji. Hendrikx ma nadzieję, że trumny z grzybnią staną się "nową normą".

Living Cocoon tworzy się przez kilka tygodni - grzybnia rośnie w kształt trumny, po czym pozostawia się ją do naturalnego wyschnięcia. Gdy tylko zacznie mieć kontakt z wilgotną glebą, wróci do życia i rozpocznie proces rozkładu.