Holandia: Po atakach na WTC na amsterdamskim lotnisku skonfiskowano 60 tys. nożyczek do paznokci

Po atakach na WTC w Nowym Jorku 11 września 2001 roku na amsterdamskim lotnisku zaostrzono kontrolę bezpieczeństwa. Efektem było zarekwirowanie 60 tys. nożyczek do paznokci w ciągu pierwszych kilku dni po zamachach - pisze w sobotę portal NU.

"Zaraz po ataku kontrola bezpieczeństwa przeszła z płynnej do bardzo rygorystycznej" - mówi Gerlach Cerfontaine, prezes lotniska Schiphol w latach 1989-2009, cytowany przez portal NU.

Cerfontaine wspomina o nożyczkach do paznokci, które zostały zakazane. "To był oczywiście nonsens, ale na lotnisku czuliśmy, że w wyniku ataku trzeba coś szybko zmienić w ochronie. Nie wiedzieliśmy jednak dokładnie co" - wspomina były prezes.

Jak przyznał, w efekcie podczas pierwszych dni po ataku skonfiskowano 60 tys. nożyczek do paznokci.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek