Holandia : Po interwencji premiera KLM wstrzymuje loty nad Białorusią

Po interwencji premiera Marka Rutte linie lotnicze KLM poinformowały w poniedziałek wieczorem, że wstrzymują loty nad Białorusią. Wcześniej rzecznik linii nie widział powodu aby to zrobić.

Przewoźnik informował wcześniej w poniedziałek, że będzie nadal latał nad terytorium Białorusi. Rzecznik holenderskiej linii powiedział wówczas, że po konsultacjach z rządem nie widzi powodu do wstrzymania lotów.

Premier Mark Rutte wezwał jednak po południu KLM do wstrzymania lotów. Zarząd linii wstrzymał po tym wezwaniu połączenia przez przestrzeń powietrzną Białorusi.

KLM lata z Amsterdamu do Rosji lub do destynacji na Dalekim Wschodzie. KLM latał również do Mińska sześć razy w tygodniu. Trzy razy w partnerstwie z białoruską Belavią i trzy razy w tygodniu przez Paryż w partnerstwie z Air France. KLM lata również nad Białorusią w drodze do Azji.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek