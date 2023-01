Holandia: Policja aresztowała prawdopodobnego szefa ochrony Państwa Islamskiego

37-letni Syryjczyk podejrzewany o to, że jest szefem ochrony Państwa Islamskiego (IS) został zatrzymany we wtorek w Arkel w południowej Holandii, informują niderlandzkie media. Prokuratura oskarża również mężczyznę o zbrodnie wojenne w Syrii.

Podejrzany, według portalu NU, odgrywał istotną rolę w syryjskiej wojnie domowej w latach 2015-2018 i zajmował kierownicze stanowisko w IS. Holenderska prokuratura podejrzewa go, że jako szef ochrony Państwa Islamskiego przyczynił się do zbrodni wojennych popełnionych przez grupę terrorystyczną w Syrii.

Aresztowany we wtorek mężczyzna złożył wniosek o azyl w Holandii w 2019 roku i mieszkał w Arkel od 2020 roku. Jak podaje portal NOS 37-latek stanie przed sędzią śledczym w Hadze w najbliższy piątek.

Dziennik "De Telegraaf" wskazuje, że wśród syryjskich uchodźców, którzy znaleźli schronienie w krajach Unii Europejskiej znajduje się wielu sympatyków IS. Gazeta przypomina, że dwóch sprawców zamachu w Paryżu w 2015 r. przybyło do Europy pod fałszywą tożsamością podając się za uchodźców.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek