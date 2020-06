Holandia: Policja interweniowała w Rotterdamie, by rozpędzić agresywnych demonstrantów

Policja w Rotterdamie musiała w środę interweniować, aby rozpędzić niewielkie grupy manifestantów, którzy wybijali okna i rzucali niebezpiecznymi przedmiotami. Wcześniej przerwana została demonstracja w związku z naruszeniem zasad dystansu społecznego związanego z pandemią koronawirusa.

W Rotterdamie w środę po południu zebrało się kilka tysięcy osób, aby demonstracją zareagować na śmierć w USA George'a Floyda. Policja musiała jednak zapobiec manifestacjom ze względu na naruszenie zasad dystansu społecznego i wezwała zebrane osoby do powrotu do domu.

Większość demonstrantów rozeszła się w pokojowy sposób, pozostały jednak grupki agresywnych osób, które nie chciały odejść. "W niektórych miejscach dochodziło do zamieszek wywołanych przez grupy osób, które nie opuściły miejsca demonstracji - poinformowała miejscowa policja na Twitterze. - Rozbite zostały okna, ogrodzenia, niszczone były meble barowe. Policja musiała interweniować".

Premier Holandii Mark Rutte na cotygodniowej konferencji prasowej przyznał, że oglądał zdjęcia z protestów w Stanów Zjednoczonych, gdzie policja użyła wobec demonstrantów gazu łzawiącego i gumowych kul. Określił to jako "szokujące obrazy".

"To, co się tam wydarzyło wraz ze śmiercią George'a Floyda, jest niedopuszczalne pod każdym względem. Ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych mieszkają ludzie, którzy uważają, że nie są w pełni akceptowani w społeczeństwie. Jest to także problem holenderski, tutaj także mamy rasizm i dyskryminację".