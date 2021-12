Holandia: Policjanci strajkują w ośrodku dla uchodźców w Ter Apel

Policjanci rozpoczęli we wtorek rano kilkugodzinny strajk w ośrodku dla uchodźców w Ter Apel na północy Holandii. Funkcjonariusze skarżą się m.in. na przeciążenie pracą. Kilka miesięcy temu w schronisku doszło do zamieszek, a według lokalnych władz jest ono przepełnione.

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia policyjny związek zawodowy Politievakbond (ACP) zapowiedział, że 28 grudnia funkcjonariusze przerwą pracę w punkcie recepcyjnym dla uchodźców w Ter Apel. Pozostałe związki, ANPV, Equipe i NPB, poparły ten ruch.

We wtorek rano około 60 funkcjonariuszy przerwało pracę; protest ma potrwać kilka godzin. Policjanci skarżą się na uciążliwości związane z pracą w schronisku.

"Politycy chcą, abyśmy dokładali starań ze względu na lojalność i poczucie obowiązku, a odbywa się to koszem naszego zdrowia, bezpieczeństwa i prywatności" - czytamy w oświadczeniu ACP. "To nie jest tak, że osiągnęliśmy limit naszych możliwości, my go znacznie przekroczyliśmy" - powiedział portalowi NU Gerrit van de Kamp, szef ACP. Jego zdaniem politycy muszą dokonać "jasnego wyboru".

Obecne schroniska dla ubiegających się o azyl w Niderlandach są przepełnione. Uchodźcy często są umieszczani w halach sportowych, a nawet na statkach wycieczkowych.

Kilka miesięcy temu azylanci w ośrodku w Ter Apel musieli nocować na krzesłach i leżakach, doszło tam również do zamieszek i starć z policją.

Na początku grudnia gmina Westerwolde, na terenie której znajduje się schronisko, nałożyła na Centralną Agencję ds. Przyjmowania Osób Ubiegających się o Azyl (COA) grzywnę w wysokości 60 tys. euro. W ośrodku znajdowało się bowiem znacznie więcej uchodźców niż przewidywała umowa z samorządem.

Rząd Holandii próbuje rozwiązać problem przepełnionych miejsc pobytu zmuszając gminy do przyjmowania uchodźców. Stowarzyszenie Gmin Holenderskich (VNG) stwierdziło w wydanym na początku grudnia oświadczeniu, że "nie było w stanie przeszkodzić rządowi w podjęciu tej decyzji".

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek