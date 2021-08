Holandia: Ponad 2 tys. euro za dobę w hotelu podczas Grand Prix Formuły 1 w Zandvoort

Rekordowe ceny noclegów podczas zaplanowanych na początek września zawodów Formula 1 Dutch Grand Prix w nadmorskiej miejscowości Zandvoort niedaleko Amsterdamu. Za dwuosobowy pokój trzeba zapłacić ponad dwa tysiące euro.

Ze względu na imprezę, która odbędzie się w dniach 3-5 września ceny w nadmorskim kurorcie Zandvoort, gdzie odbędzie się impreza poszybowały. Za nocleg w przeciętnym pensjonacie w dwuosobowym pokoju trzeba zapłacić nawet 2 tys. euro.

W hotelu "Zandvoort Centrum" nocleg z 4 na 5 września kosztuje 2,5 tys. euro, w apartamencie "The Rock" jest taniej, za dwójkę trzeba zapłacić "tylko" 1 tys. euro. Tydzień później ceny spadają do ok. 100-150 euro za dobę.

Jak informuje Wydział Promocji Urzędu Miasta w Zandvoort w nadmorskim kurorcie znajduje się około 7500 miejsc noclegowych. Na boisku sportowym SV Zandvoort znajduje się również specjalny obszar kempingowy z miejscami dla 5000 osób.

Początkowo planowano imprezę dla 100 tys. osób, jednak ze względu na pandemię Covid-19 ograniczono ją do 70 tys.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek