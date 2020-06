Holandia: Ponownie otwarto zakłady gastronomiczne i placówki kulturalne

Po spowodowanej pandemią koronawirusa dziesięciotygodniowej przerwie w poniedziałek w południe ponownie otwarto w Holandii zakłady gastronomiczne i placówki kulturalne. Z każdej z nich korzystać może jednak tylko 30 osób na raz.

Do restauracji i kawiarń, jak też do kin, teatrów i muzeów wchodzić można wyłącznie za wcześniejszą rezerwacją. Wszyscy muszą tam zachowywać między sobą co najmniej półtorametrowy odstęp. W pojazdach lokalnej komunikacji publicznej obowiązuje teraz noszenie maseczek.

Na 1 lipca przewiduje się dalsze rozluźnienie restrykcji, w tym zwiększenie limitu frekwencji w placówkach gastronomicznych i instytucjach kultury z 30 do 100 osób.

W szczytowym okresie pandemii na początku kwietnia do holenderskich szpitali przyjmowano 500 zakażonych osób dziennie. W ubiegłym tygodniu było to średnio dziewięć osób dziennie. Około 6 tys. nosicieli koronawirusa zmarło.