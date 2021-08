Holandia: Posłowie krytykują działania rządu w sprawie Afganistanu

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji obrony izby niższej parlamentu (Tweede kamer) posłowie krytykowali politykę rządu w sprawie sprowadzania z Afganistanu miejscowych tłumaczy pracujących dla Holandii. „Polityka chłodna i bezwstydna” – mówiła posłanka Kati Piri z Partii Pracy (PvdA).

Polityka gabinetu Marka Ruttego była krytykowana praktycznie przez wszystkie ugrupowania, w tym koalicyjne. Posłowie przypominali, że jeszcze w czerwcu minister obrony Ank Bijleveld obiecała ewakuować lokalnych afgańskich tłumaczy, którzy pracowali dla Holandii. To się nie stało.

"Wiedzieliśmy, że ludziom, którzy dla nas pracowali, grozi poważne niebezpieczeństwo" - mówiła podczas debaty posłanka Kati Piri (PvdA). Jej zdaniem nikt nie czuł się odpowiedzialny za pomoc tłumaczom i ich rodzinom.

Poseł Derk Boswijk z koalicyjnego Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego (CDA) apelował, aby każdy kto pracował dla Holandii i komu zagrażają talibowie mógł bezpiecznie schronić się w Niderlandach.

Poseł Olaf Efraim (odszedł z populistycznego Forum dla Demokracji) uważa, że nie ma potrzeby rozszerzać grupy osób uprawnionych do azylu. "Nie oszukujmy się, to były dla nich tylko miejsca pracy" - argumentował podczas debaty.

Jego zdanie podziela populistyczna Partia na Rzecz Wolności (PVV). Zdaniem partii Geerta Wildersa należy przede wszystkim zapobiec nowemu kryzysowi uchodźczemu i w tym celu proponuje ona "zamknięcie wszystkich granic".

Sigrid Kaag, minister spraw zagranicznych i jednocześnie liderka koalicyjnych socjalliberałów (D66), przyznała, że rząd nie przewidział rozwoju sytuacji.

"W nocy z soboty na niedzielę pracownicy ambasady zostali wyrwani z łóżek przez amerykańskich żołnierzy. Powiedziano im: niedługo będzie nalot na teren kompleksu, macie natychmiast jechać na lotnisko" - mówiła posłom minister Kaag.

Dziennik "NRC" podał we wtorek, że afgańscy pracownicy ambasady zastali w niedzielę opuszczony budynek. "Podczas gdy holenderski personel znajdował się w bezpiecznym miejscu, 37 afgańskich pracowników i ich krewnych zostało w swoich domach w strachu i niepewności co do swojej przyszłości" - czytamy w gazecie.

"Szybki postęp talibów jest bolesnym zakończeniem naszego zaangażowania w Afganistanie" - napisali minister obrony Ank Bijleveld i dowódca sił zbrojnych Onno Eichelsheim w liście do żołnierzy, do którego dotarł portal NOS.

"Walczyłeś, budowałeś, szkoliłeś i doradzałeś. Koledzy zostali zabici i ranni. Wiadomość o podboju może zatem być szokująca dla weteranów i krewnych" - czytamy w liście.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek