Holandia: Poszukiwania rzekomego skarbu niemieckich nazistów w Ommeren zakończyły się niepowodzeniem

Uciążliwe dla mieszkańców poszukiwania skarbu, jaki mieli podobno zakopać w Ommeren niemieccy żołnierze w 1944 r., zostały zakończone. Jak podają niderlandzkie media zakończyły się one fiaskiem.

Felga samochodowa oraz pocisk z okresu II wojny światowej, a nie skrzynie wypełnione złotem, takim znaleziskiem musieli zadowolić się na początku tygodnia poszukiwacze zaginionego, nazistowskiego skarbu. Miesiąc wcześniej mężczyzna z wykrywaczem metalu natrafił na rondel.

W styczniu br. Archiwum Narodowe opublikowało mapę, która podobno miała prowadzić do czterech zaginionych skrzyń wypełnionych kosztownościami. Miały się one znajdować w miejscowości Ommeren we wschodniej Holandii.

Mapa została narysowana dwa lata po wojnie przez byłego żołnierza Wehrmachtu Helmutha Sondera, podaje dziennik "NRC". Twierdził on, że w kwietniu 1945 r. zakopał kolekcję biżuterii oraz srebrne i złote monety podczas ucieczki przed aliantami.

Jak relacjonowały media, poszukiwacze skarbów rozpoczęli intensywne poszukiwania, na co skarżyli się mieszkańcy. Mieli oni prowadzić poszukiwania na terenach prywatnych posesji, a nawet prowadzić tam wykopaliska.

"Teren został zbadany i nie ma skarbu. To naprawdę kończy tę historię" - powiedział Pieter Neven, radny Ommeren, cytowany przez dziennik "De Telegraaf".

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek