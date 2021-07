Holandia: Powodzie na południu kraju, w akcji ratowniczej uczestniczy wojsko

Obfite opady deszczu sparaliżowały południową Holandię. Z wywołanymi przez nie powodziami zmaga się zwłaszcza prowincja Limburgia. W miejscowości Valkenburg przy pomocy wojska ewakuowano setki ludzi, w tym mieszkańców hospicjum oraz domu opieki, a fala powodziowa spowodowała zawalenie mostu.

Według burmistrza Valkenburga Daana Prevoo może zabraknąć żywności, ponieważ część miasta jest niedostępna dla ciężarówek. Z informacji dziennika "Algemeen Dagblad" wynika, że 700 gospodarstw domowych jest pozbawionych prądu.

Lokalna telewizja 1Limburg informuje, że lokalne władze poprosiły policję o zablokowanie dróg dojazdowych do miasteczka. "Otrzymujemy informacje z hoteli, że dzwonią do nich ludzie, którzy chcą wynająć pokój, aby oglądać powódź" - powiedział Prevoo. "To się nie mieści w głowie" - dodał.

Służby meteorologiczne informują, że w nocy z czwartku na piątek również spodziewane są obfite opady. Władze zdrowotne na południu prowincji apelują, aby unikać zanieczyszczonej wody. "Kanalizacja jest przeciążona, istnieje ryzyko biegunki, wymiotów u osób, które będą miały z nią kontakt" - wskazuje GGD Zuid-Limburg.

Z Maastricht Andrzej Pawluszek