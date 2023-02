Holandia: Premier Morawiecki w „Financieele Dagblad”: Rosja przypuściła atak na całą naszą cywilizację

Istnieją dwa scenariusze przyszłości Europy: albo Ukraina wygra i wróci pokój, albo Putin będzie kontynuował imperialny podbój naszego kontynentu - twierdzi na łamach dziennika „Financieele Dagblad” premier RP Mateusz Morawiecki. „Premier Polski: Rosja przypuściła atak na naszą cywilizację” – tak zatytułowała tekst szefa rządu holenderska gazeta.

Premier Morawiecki przypomina, iż rok temu Rosja przypuściła brutalny atak na Ukrainę, niszcząc stary porządek świata. "Bezpieczeństwo i dobrobyt, które budowało kilka pokoleń Europejczyków, są na skraju załamania. Rosja rozpoczęła imperialny podbój" - twierdzi polski polityk. Podkreśla, iż "zrobimy wszystko, aby zakończyć ten geopolityczny koszmar".

Szef rządu zaznacza, że musimy pozbyć się przekonania, iż rosyjska agresja na Ukrainę to lokalny konflikt, albowiem mamy do czynienia z próbą podpalenia Europy i zdestabilizowania światowego porządku gospodarczego, która została zaplanowana przez Putina i jest realizowana od dawna. "Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze kraje bałtyckie, a potem może mój kraj, Polska" - przypomina Morawiecki słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego i zauważa, iż jego obawy szybko stały się rzeczywistością.

"Obawy te stały się rzeczywistością szybciej, niż Europa się spodziewała. W 2014 roku Rosja zaanektowała Krym, a dziś jesteśmy świadkami agresji na Ukrainę na wielką skalę. Co nas czeka, jeśli nie powstrzymamy rosyjskiej machiny wojennej?" - pyta na łamach holenderskiej gazety premier i ocenia, iż imperialne plany Rosji wykraczają poza Ukrainę, a obecna wojna dotyczy nas wszystkich.

Jednak zdaniem Morawieckiego wojna na Ukrainie to tylko jeden z frontów, na którym toczy się walka o przyszłość Europy. Jego zdaniem Rosja przypuściła atak na naszą całą cywilizację, także w cyberprzestrzeni, mediach i gospodarce.

"Moskwa dobiera techniki ataku w zależności od przeciwnika. Putin nigdy nie mógłby podbić Europy środkami militarnymi bez przewagi ekonomicznej" - twierdzi szef rządu i wskazuje, iż kryzys energetyczny i globalna inflacja są elementami imperialnej agresji Rosji. Jego zdaniem Rosja podsyca kryzys gospodarczy, aby zniechęcić kraje europejskie do angażowania się w wojnę.

Polski premier przypomina, iż wiele rządów europejskich wierzyło, że może prowadzić z Rosją normalne interesy. "Uzależnienie od rosyjskich paliw kopalnych, wątpliwe interesy z rosyjskimi oligarchami i zupełnie niezrozumiałe ustępstwa Europy przy budowie Nord Stream 2 pokazują patologię relacji między Zachodem a Rosją" - przekonuje Morawicki. Przekonuje, iż powrót do normalnego funkcjonowania nie jest już możliwy.

"Utrzymywanie stosunków z przestępczym reżimem nie może stać się czymś normalnym. Najwyższy czas, aby Europa uniezależniła się od Rosji, zwłaszcza w sektorze energetycznym. Deputinizacja jest niezbędna dla europejskiej suwerenności" - cytuje polskiego polityka "Financieele Dagblad". Premier RP wierzy jednocześnie, iż Rosją się pomyliła w swojej ocenie i europejskie kraje są zjednoczone bardziej niż kiedykolwiek.

Zdaniem Morawieckiego euroatlantycki rozsądek wziął górę nad chłodnymi kalkulacjami. Przypomina w tym kontekście zobowiązanie Niemiec do wysłania czołgów Leopard na Ukrainę, o co prosiła Polska. "Zbliżające się zwycięstwo nad Rosją to zasługa sukcesów armii ukraińskiej i sankcji, ale także Zachodu, który w imię wolności zawiązał silny sojusz. Do prawdziwego zwycięstwa potrzeba czegoś więcej: całkowicie nowej struktury bezpieczeństwa, zarówno politycznego, jak i gospodarczego" - twierdzi premier.

Jego zdaniem istnieją dwa scenariusze przyszłości Europy: albo Ukraina wygra i wróci pokój, albo Putin będzie kontynuował imperialny podbój naszego kontynentu. "Jeśli chcemy, aby Ukraina wygrała wojnę, musimy teraz pomyśleć o jedynym modelu polityki europejskiej, który ma szansę powodzenia, czyli o unii na rzecz pokoju i bezpieczeństwa" - twierdzi Morawiecki i dodaje, że rok po wybuchu wojny solidaryzujemy się we wspólnym celu: odbudowie Ukrainy i wzmocnieniu Europy.

Najnowsza odsłona projektu "Opowiadamy Polskę światu" realizowana jest przez Instytut Nowych Mediów, wydawcę miesięcznika "Wszystko co Najważniejsze", przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu "Opowiadamy Polskę światu" publikowane są (we wszystkich językach realizacji projektu) na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek