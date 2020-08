Holandia: Premier Rutte: kraj nie potrzebuje ponownej blokady z powodu koronawirusa

Premier Holandii Mark Rutte powiedział w czwartek, że jego kraj nie potrzebuje wprowadzenia drugiej blokady pomimo znacznego wzrostu liczby nowych zachorowań na Covid-19.

"Wirus robi niebezpieczne postępy i grozi nam utrata tego, co razem osiągnęliśmy w ciągu ostatniego miesiąca" - oświadczył Rutte po nagłym skróceniu urlopu z powodu zaostrzenia się sytuacji epidemicznej.

"Nie chcemy drugiej blokady i nie musimy jej mieć, ale to się nie stanie samo z siebie" - powiedział szef rządu, zwracając się do turystów, aby unikali zatłoczonych dzielnic Amsterdamu. Zaapelował też do młodzieży o przestrzegania społecznego dystansu.

W ciągu minionej doby zarejestrowano w Holandii 601 nowych zakażeń koronawirusem, w porównaniu z 426 infekcjami dzień wcześniej - poinformował w czwartek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM).

W ostatnich 24 godzinach nie zgłoszono żadnych nowych zgonów w Holandii. Dzień wcześniej zmarły trzy osoby, u których zdiagnozowano koronawirusa.

Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Amsterdamie - 147 i w Rotterdamie - 89.