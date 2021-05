Holandia : Premier zapowiada kolejne poluzowanie obostrzeń koronawirusowych

Premier Mark Rutte zapowiedział we wtorek, że od 19 maja w Niderlandach otwarte zostaną siłownie, baseny, ogrody zoologiczne oraz parki rozrywki, a do pracy będą mogły wrócić prostytutki. Warunek – nie będzie wzrostu zachorowań.

"W tym tygodniu spodziewamy się 20-procentowego spadku liczby zakażeń Covid-19. Dlatego pozytywna decyzja co do kolejnego otwarcia" - mówił Rutte na konferencji prasowej.

Zaznaczył jednak, że w sytuacji wzrostu liczby zakażeń rząd będzie mógł "wcisnąć przycisk pauzy" i przywrócić obostrzenia.

Premier zapowiedział, że od 19 maja wydłużone zostanie funkcjonowanie ogródków gastronomicznych, a do pracy będą mogły wrócić prostytutki. Obecnie mogą pracować od godz. 12. do 18., a od przyszłej środy będą mogły przyjmować klientów od 6. rano i czynić to do godz. 20.

Od 15 maja znów będzie można podróżować w celach turystycznych. "Możemy znowu wyjechać na wakacje za granicę, ale nie jest to całkowicie beztroskie. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości możliwe będzie więcej, że otworzy się więcej krajów" - mówił podczas konferencji minister zdrowia Hugo de Jonge.

Minister powiedział także, że chciałby, aby duże wydarzenia, takie jak festiwale i mecze piłki nożnej, były ponownie dostępne dla publiczności tak szybko, jak to możliwe. "Niestety, wykonanie testu, aby wziąć w nich udział będzie konieczne przez jakiś czas" - podkreślił de Jonge.

Kilka tygodni temu minister zdrowia zapewniał, że do 1 lipca każdy Holender zostanie zaszczepiony, teraz zmienił jednak zdanie. "Spodziewam się, że do początku wakacji zaszczepionych zostanie dwie trzecie Holendrów" - powiedział dziennikarzom de Jonge.

Także we wtorek burmistrz Amsterdamu Femke Halsema zapowiedziała, że tegoroczna 25. Gay Pride zaplanowana na początek sierpnia, odbędzie się bez tradycyjnej parady na łodziach.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek