Holandia: Prezydent Ukrainy do studentów: Rosja chce uczynić ludobójstwo czymś normalnym

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił we wtorek przemówienie dla studentów uniwersytetu w Lejdzie (Universiteit Leiden) oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Hadze (De Haagse Hogeschool). „Obecnie rozstrzyga się, czy ludobójstwo stanie się częścią normalnej polityki” – mówił ukraiński przywódca.

Zełenski, który łączył się na żywo z Kijowa, na początku przez 15 minut opowiadał po ukraińsku o aktualnej sytuacji kraju. Jego przemówienie było tłumaczone na język angielski. Prezydent wezwał holenderskich studentów, aby "szukali jedności, przyjaciół, partnerów, ludzi o podobnych poglądach", co jego zdaniem jest ważne zarówno dla ludzi, jak i krajów.

Podkreślał on, że obecnie rozstrzyga się, czy ludobójstwo stanie się częścią normalnej polityki światowej. "To jest dokładnie to, co Rosja próbuje zrobić w swojej wojnie przeciwko nam… Aby ludobójstwo stało się tłem, na którym inni mogą żyć w pokoju, gdzieś w swoich +bańkach" - mówił Zełenski.

Prezydent zauważył, że obecnie Ukraina buduje nowe więzi, nowe partnerstwa. Zełenski chwalił rolę, jaką Holandia odgrywa jako sojusznik jego kraju. "Wasze uczestnictwo pomoże nam zjednoczyć świat w imię wspólnych wartości" - powiedział prezydent.

Następnie odpowiadał on na pytania studentów dotyczące roli ONZ w przyszłych negocjacjach pokojowych, a także trybunału ds. rosyjskich zbrodni na Ukrainie w Hadze. Zełeński stwierdził m.in., że do negocjacji jest jeszcze długa droga. Podkreślał, że wierzy, iż "wielka solidarność" będzie kontynuowana.

Studenci pytali również ukraińskiego przywódcę o aspekty związane z przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej. Prezydent stwierdził, że Ukraina ma Unii Europejskiej wiele do zaoferowania. Spotkanie zakończyła seria selfie z ukraińskim prezydentem oraz rozległo się głośne "Sława Ukrainie!" ze strony publiczności.

Zełenski po raz pierwszy przemawiał do holenderskich studentów. Ukraiński przywódca robił to wcześniej w innych krajach, m.in. Niemczech, Francji oraz USA.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek