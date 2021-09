Holandia: Prokuratura sądziła, że aresztuje szefa sycylijskiej mafii, a zatrzymała turystę

Aresztowany w zeszłą środę w Hadze mężczyzna, który miał być według prokuratury szefem sycylijskiej mafii okazał się być turystą z Wielkiej Brytanii, który przyjechał do Holandii na Grand Prix Formuły 1.

Holenderska prokuratura kilka dni temu obwieściła sukces. Miała bowiem aresztować szefa włoskiej mafii z Sycylii. Matteo Messina Denaro miał być m.in. zamieszany w głośne zabójstwo sędziów śledczych Giovanniego Falcone i Paolo Borsellino na Sycylii na początku lat 90.

Zatrzymania dokonano na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wydanego przez Włochy.

Już wówczas adwokat zatrzymanego mężczyzny upierał się, że to nie on i że doszło do pomyłki. Mecenas Leon van Kleef powiedział dziennikowi "Het Parool", że prokuratura pomyliła się i jego klient wcale nie jest byłym szefem mafii. "Poinformowałem o tym prokuraturę, ale bez skutku" - cytowała prawnika gazeta.

W sobotę okazało się, że miał rację. Mężczyzna okazał się 54-letnim kibicem Formuły 1 z Liverpoolu. Z informacji prokuratury wynika, że został on już wypuszczony na wolność.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek