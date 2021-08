Holandia : Protest przeciwko przybyciu uchodźców z Afganistanu

Ok. 250 osób demonstrowało we wtorek wieczorem przeciwko przybyciu setek uchodźców z Afganistanu we wsi Harskamp, we wschodniej Holandii. Protest wymknął się spod kontroli. Spalono samochód, interweniowała policja z psami.

Jak relacjonują lokalne media protest, który odbył się we wtorek wieczorem, początkowo przebiegał spokojnie. Mieszkańcy wioski Harskamp, leżącej w gminie Ede, sprzeciwiali się zakwaterowaniu ok. 800 uchodźców z Afganistanu w obozie wojskowym leżącym na terenie wsi.

Protestujący skandowali: "Najpierw ludzie miejscowi !", "Hareskamp jest nasz !", "Wynosić się stąd !". Wg dziennika "De Telegraaf" demonstrowali głównie młodzi ludzie z okolicznych miejscowości.

Około godziny 22 sytuacja wymknęła się spod kontroli. Manifestanci podpalili opony, zapalił się też samochód. Musiała interweniować policja z psami i żandarmeria wojskowa. Nie ma informacji o rannych.

Baza wojskowa w Harskamp jest trzecim miejscem przyjmowania afgańskich uchodźców w Holandii. Dwa pozostałe znajdują się w miejscowościach Zoutkamp na północy kraju i Zeist w centralnej Holandii.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek