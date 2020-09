Holandia przygotowuje pozew do MTS przeciwko Syrii za łamanie praw człowieka

Holandia przygotowuje pozew do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o pociągnięcie do odpowiedzialności rządu prezydenta Syrii Baszara el-Asada za łamanie praw człowieka, w tym tortury i użycie broni chemicznej - poinformował w piątek szef MSZ Stef Blok.

"Holandia ogłosiła dziś swoją decyzję o pociągnięciu Syrii do odpowiedzialności na mocy prawa międzynarodowego za rażące naruszenia praw człowieka, a w szczególności za tortury" - napisał Blok w piśmie do parlamentu. W liście przypomina on o zobowiązaniu Syrii do przestrzegania Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, ratyfikowanej przez Damaszek w 2004 roku.

Syria została poinformowana o krokach prawnych, które poprzedzają ewentualny proces przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, głównym organem sądowniczym ONZ ustanowionym do rozstrzygania sporów między państwami.