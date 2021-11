Holandia: Radiolog pracuje w szpitalu za zgodą przełożonych mimo stwierdzonego Covid-19

Zakażony koronawirusem radiolog pracuje w szpitalu w Den Bosch na południu Holandii za zgodą dyrekcji placówki. Pracownicy są przerażeni, natomiast kierownictwo twierdzi, że ryzyko zakażenia jest bardzo niskie, a radiolog jest "niezbędny do zapewnienia ciągłości opieki” - informuje dziennik „Brabants Dagblad”.

Pracownik w ubiegłą środę uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

"Poinformowaliśmy o tym kierownictwo, ale powiedziano nam, że ryzyko zakażenia jest bardzo niskie" - powiedział "BD" pracownik szpitala, który chciał pozostać anonimowy.

Wytyczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM) wskazują, że jeżeli wynik testu był pozytywny, trzeba poddać się 10-dniowej kwarantannie.

"To dziwne, że szpital zachowuje się inaczej. Czujemy się zagrożeni, a przecież mamy rodziny" - mówią pracownicy cytowani przez gazetę.

"Nasza polityka jest taka, że jeśli ktoś jest niezbędny do zapewnienia ciągłości opieki, może przychodzić do pracy na ściśle określonych warunkach. Oznacza to, że nosi medyczną maseczkę i utrzymuje 1,5 metra dystansu" - powiedziała rzeczniczka.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek