Holandia: Rosja blokuje wystąpienie świadka w procesie dot. zestrzelenia samolotu Malaysia Airlines w 2014 r.

Rosyjskie władze blokują wystąpienie Siergieja Muckajewa, dowódcy 53. rosyjskiej brygady przeciwlotniczej, w odbywającym się w Amsterdamie procesie karnym, dotyczącym zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych o kodzie MH17 w 2014 r. - poinformowały źródła sądowe.

W środę, w zabezpieczonym budynku sądu, znajdującym się niedaleko lotniska Schiphol w Amsterdamie, wznowiony został proces trzech obywateli Rosji i jednego Ukraińca, oskarżonych o zestrzelenie malezyjskiej maszyny.

Samolot MH17 został strącony 17 lipca 2014 r. przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy przy użyciu pocisku kierowanego ziemia-powietrze Buk. Zginęło 298 osób, w tym 193 Holendrów.

Za dostarczenie rakiety miała być odpowiedzialna właśnie rosyjska 53. brygada przeciwlotnicza. W środę okazało się, że miesiąc temu sąd wystąpił do rosyjskich władz o to, by jej były dowódca mógł zeznawać w procesie.

Moskwa odrzuciła wniosek, twierdząc, że pytania do Muckajewa mogą dotyczyć tajnych danych wojskowych. "Mogłoby to zaszkodzić interesom Rosji" - mówił w środę prezes sądu o motywach rosyjskiej odmowy.

Wyrok w sprawie ma zapaść w połowie przyszłego roku, a nie jak pierwotnie planowano w grudniu 2021 r. - poinformował sędzia prowadzący sprawę.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek