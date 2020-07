Holandia: Rośnie liczba nowych infekcji koronawirusem

W zeszłym tygodniu 987 kolejnych osób uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - ogłosił holenderski Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). To dwa razy więcej niż tydzień wcześniej.

RIVM podał, że współczynnik reprodukcji wzrósł do 1,29. Oznacza to, że 100 osób z koronawirusem zakaża łącznie 129 innych osób. Koronawirus "ponownie rozprzestrzenia się w Holandii" - podał Instytut.

"To niepokojące. Jeśli środki (mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa - PAP) są łagodzone, wirus szybko wykorzystuje swoją szansę. Niepokojące jest również to, że osoby z objawami nie są badane. Nadal chodzą do pracy i spotykają się ze swoimi przyjaciółmi" - powiedziała Aura Timen, odpowiedzialna w RIVM za krajową koordynację ws. kontroli chorób zakaźnych, cytowana przez dziennik "Telegraaf".

Od 1 czerwca w Holandii można wykonać test na obecność koronawirusa i uzyskać wynik w ciągu jednego dnia. Liczba wykonywanych testów znacząco wzrasta, co pozwala władzom lepiej monitorować rozwój epidemii.

Według RIVM obecnie istnieje 96 aktywnych lokalnych ognisk Covid-19. Duże ogniska choroby znajdują się w Hillegom i Goesna na zachodzie kraju, ale według Timen kilka ognisk istnieje również w Amsterdamie i Rotterdamie.

W zeszłym tygodniu 88 886 osób poddało się testom. Spośród nich 1 proc. osób miałs koronawirusa. Tydzień wcześniej 0,6 procent wszystkich testów dało wynik pozytywny.

Liczba infekcji rośnie zwłaszcza w prowincjach: Holandia Północna, Holandia Południowa i Zelandia.

Z Brukseli Łukasz Osiński