Holandia rozważa możliwość złagodzenia restrykcji antykoronawirusowych

W związku ze spadkiem liczby nowych zakażeń koronawirusem władze Holandii rozważają możliwość złagodzenia w przyszłym tygodniu restrykcji ochronnych, a konkretnie ponowne otwarcie kin, muzeów i bibliotek - oświadczył we wtorek holenderski minister zdrowia Hugo de Jonge.

Zaznaczył jednocześnie, że nie ma na razie mowy o odwołaniu regionalnych godzin policyjnych, a zakłady gastronomiczne muszą pozostać zamknięte zapewne do połowy grudnia. Wypowiedź ministra zrelacjonował holenderski nadawca publiczny NOS.

Jak podał we wtorek holenderski Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM), w ciągu ostatnich siedmiu dni zarejestrowano łącznie 43 621 nowych koronawirusem, czyli o 32 proc. mniej niż tydzień wcześniej. W poprzednim tygodniu rozliczeniowym spadek ten wyniósł tylko 5 proc.

Od połowy października w Holandii obowiązuje częściowy lockdown, który przed tygodniem rozszerzono o zakaz wstępu do muzeów, teatrów, na pływalnie, do parków rozrywki oraz do ogrodów zoologicznych.