Holandia: RTL zawiesza emisję kolejnych programów po zarzutach o przestępstwa seksualne

Po ujawnieniu przypadków molestowania seksualnego podczas produkcji programu "The Voice of Holland" stacja RTL poinformowała w poniedziałek o zawieszeniu dwóch innych programów - "The Voice Kids" i "The Voice Senior".

"Wszystkie programy +The Voice+ zostały zawieszone do czasu wyjaśnienia zarzutów" - powiedział w poniedziałek Holenderskiej Agencji Prasowej (ANP) rzecznik stacji.

W sobotę telewizja zawiesiła emisję "The Voice of Holland" "w trybie natychmiastowym" - przekazano w wydanym oświadczeniu. "Zarzuty są bardzo poważne, szokujące i nie były nam znane" - czytamy w nim.

Decyzja o zdjęciu programu została podjęta po tym, jak program BOOS BNNVARA, emitowany w telewizji publicznej, poinformował, że wyemituje materiał na ten temat.

Okazało się, że jeden z muzyków Jeroen Rietbergen miał utrzymywać kontakty o charakterze seksualnym z kobietami zaangażowanymi w program.

Rietbergen przyznał się do zarzutów i został zwolniony ze stacji w trybie dyscyplinarnym. Jak informuje dziennik "Algemeen Dagblad" rzuciła go także jego partnerka, Linda de Mol.

O molestowanie seksualne oskarżono także jednego z jurorów, piosenkarza Ali B. Ten jednak zaprzeczył zarzutom i w wydanym oświadczeniu zadeklarował współpracę z organami ścigania.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek