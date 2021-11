Holandia: Rząd chce móc łatwiej pozbawiać obywatelstwa za udział w organizacji terrorystycznej

Rząd Holandii chce łatwiejszego odbierania obywatelstwa osobom, które przyłączyły się do organizacji terrorystycznej. Obecnie decyduje w tej sprawie sąd. Projekt ustawy w tej sprawie wpłynął do izby niższej parlamentu (Tweede Kamer).

Z projektu wynika, że to minister sprawiedliwości decydowałby o cofnięciu holenderskiego obywatelstwa osobie należącej do grupy terrorystycznej.

Rządowe plany spotkały się ze sprzeciwem zarówno lewicowej opozycji, jak i Komisji Nadzoru Służb Wywiadu i Bezpieczeństwa (CTIVD), która zgodnie z proponowanymi zmianami w prawie straciłaby prawo do nadzoru nad procesem pozbawiania obywatelstwa.

Opozycyjna Partia Pracy (PvdA) uważa, że przyznanie rządowi większych uprawnień przy zmniejszonym nadzorze jest "wysoce niepożądane". Podobnego zdania jest należąca do koalicji rządowej socjalliberalna partia D66.

Sekretarz stanu ds. bezpieczeństwa Ankie Broekers-Knol przekonuje jednak w liście do posłów, iż ich obawy są nieuzasadnione. Jednocześnie w ciągu pięciu lat, odkąd minister sprawiedliwości uzyskał prawo do występowania do sądu z wnioskiem o odebranie obywatelstwa, CTIVD ani razu nie wydała raportu w tej sprawie - przypomina.

Z informacji ministerstwa sprawiedliwości i bezpieczeństwa wynika, że z powodu przynależności do organizacji terrorystycznej odebrano dotychczas obywatelstwo 17 osobom, głównie za przynależność do Państwa Islamskiego (IS).

