Holandia: Rząd chce ograniczyć eksport technologii półprzewodnikowej

Rząd Holandii planuje opracować dodatkowe przepisy ograniczające eksport technologii półprzewodnikowej w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego - podała w środę agencja Reutera, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą.

Jak pisze Reuters planowane przepisy to jeden z pierwszych oficjalnych sygnałów, że Holandia posuwa się naprzód w odpowiedzi na presję ze strony USA, by ograniczyć wysyłanie nowoczesnych technologii do Chin.

Plany te są wynikiem wielomiesięcznych dyskusji między Holandią, Stanami Zjednoczonymi i Japonią, w trakcie których Waszyngton próbował skłonić sojuszników do przyjęcia ograniczeń podobnych do tych, które wprowadził w październiku. Mają one na celu ograniczenie zdolności Chin do wytwarzania półprzewodników i spowolnienie rozwoju militarnego tego kraju.

Zdaniem agencji Reutera holenderski rząd nie zamierza upubliczniać szczegółów technicznych dotyczących sprzętu, który zostanie objęty ograniczeniami, ani nie wskaże w swoich przepisach konkretnie Chin, które są ważnym partnerem handlowym Holandii.