Holandia : Rząd grozi samorządom, że będą zmuszone przyjmować azylantów

Rząd Holandii chce przymusić gminy do przyjmowania uchodźców - wynika z pisma sekretarz stanu ds. bezpieczeństwa Ankie Broekers-Knol do parlamentarzystów. Do końca roku potrzeba 2 tys. miejsc dla azylantów, a mimo wielokrotnych wezwań samorządy nie chcą tworzyć dla nich dodatkowych miejsc.

Minister grozi, że mogą być do tego zmuszone.

Na początku miesiąca Centralna Agencja ds. Przyjmowania Osób Ubiegających się o Azyl (COA) poinformowała, że w przyszłym roku potrzeba dodatkowych 13 tys. miejsc dla uchodźców.

Obecne schroniska dla ubiegających się o pobyt w Niderlandach są przepełnione. Często są oni umieszczani w halach sportowych, a nawet na statkach wycieczkowych. Zdarzało się, że azylanci musieli nocować na krzesłach i leżakach; dochodziło do zamieszek.

Rząd próbuje rozwiązać problem przepełnionych miejsc pobytu zwracając się o pomoc do samorządów. Niedawno minister sprawiedliwości Ferd Grapperhaus poprosił burmistrzów o szybkie utworzenie setek miejsc dla osób ubiegających się o azyl.

Z informacji Broekers-Knol wynika, że we współpracy z lokalnymi władzami udało się ostatnio zaaranżować 8,5 tys. miejsc dla uchodźców. To jednak za mało i teraz minister grozi samorządom, że mogą one otrzymać nakaz przyjmowania azylantów.

Sekretarz stanu nie wyjaśniła, na czym ma polegać ów przymus. Jej rzecznik odmówił mediom komentarza na ten temat.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek