Holandia: Rząd: spada liczba zakażeń koronawirusem, nie będzie nowych obostrzeń

Premier Mark Rutte zapowiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej, że jego gabinet „nie widzi powodu”, aby wprowadzać nowe obostrzenia związane z koronawirusem, ponieważ „liczba zakażeń systematycznie spada”.

"Holendrzy powinni nadal być ostrożni, albowiem wirus jest ciągle groźny" - mówił podczas konferencji premier. Rutte zaznaczył jednak, że liczba infekcji ciągle spada.

Jednocześnie szef rządu zapowiedział, że małe, jednodniowe festiwale na otwartym powietrzu będą ponownie dozwolone od 14 sierpnia.

Na początku zeszłego tygodnia gabinet zakazał organizacji kilkudniowych festiwali. Nie mogą się one odbywać do 1 września. W odpowiedzi na decyzję rządu 40 organizatorów imprez wystąpiło w tej sprawie do sądu.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek