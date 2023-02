Holandia: Sąd: żandarmeria wojskowa nie może praktykować profilowania etnicznego

Sąd apelacyjny w Hadze wydał we wtorek orzeczenie, iż żandarmeria wojskowa (Koninklijke Marechaussee) nie może kontrolować ludzi na podstawie cech zewnętrznych, takich jak kolor skóry. Pod koniec września 2021 r. sąd niższej instancji zdecydował, że Koninklijke Marechaussee nie łamie prawa, kiedy podczas kontroli granicznej dokonuje profilowania etnicznego.

"Ocenianie jednostki na podstawie cech zewnętrznych to poważna forma dyskryminacji" - uzasadniał sąd. Zdaniem składu orzekającego sądu apelacyjnego w Hadze prowadzi to do "stygmatyzacji i poczucia bólu". Żandarmeria była winna dyskryminacji ze względu na rasę, a jest to prawnie zabronione.

We wrześniu 2021 r. sąd niższej instancji orzekł, że żandarmeria nie łamie prawa, kiedy podczas kontroli granicznej dokonuje profilowania etnicznego. Wyrok wzbudził szereg protestów. Organizacja Amnesty International zarzuciła Koninklijke Marechaussee, że osoby o ciemnej skórze są częściej wyrywkowo sprawdzane na granicy.

W październiku 2021 r. Rada Europy wyraziła "poważne zaniepokojenie" ówczesną decyzją. "Niedawne orzeczenie nie tylko pokazuje, że profilowanie etniczne nadal ma miejsce w Holandii, ale także pokazuje, że system prawny je wspiera i uzasadnia" - napisał w liście do holenderskiego rządu Momodou Malcolm Jallow, sprawozdawca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. "To normalizuje dyskryminację ze względu na pochodzenie etniczne" - stwierdził.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek