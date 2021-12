Holandia: Spada liczba zakażeń koronawirusem w Niderlandach

Szósty dzień z rzędu odnotowano mniej niż 20 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem - informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM). Od piątku do soboty rano było ich 17 828.

Komunikat instytutu przyniósł dawno oczekiwane wieści. Nie tylko spada liczba zakażeń, ale także mniej osób trafia do szpitali z powodu Covid-19.

Do sobotniego wieczora hospitalizowano w sumie 2743 osób, z czego 634 na oddziałach intensywnej terapii. W piątek było ich o 39 więcej.

W ciągu ostatnich siedmiu dni zarejestrowano 135 304 przypadki zakażenia koronawirusem - średnio 19 329 dziennie. To o 7 proc. mniej niż przed tygodniem.

Optymistyczne dane mogą być wynikiem obowiązywania od trzech tygodni nowych obostrzeń. Obowiązuje zasada dystansowania społecznego polegającego na zachowaniu 1,5 m odstępu od innych osób; maseczki trzeba nosić we wszystkich miejscach publicznych. Sklepy, restauracje, muzea, firmy usługowe oraz siłownie muszą być zamykane o godzinie 17.

Powszechnie obowiązuje przepustka sanitarna, która jest niezbędna m.in. po to, by odwiedzić muzeum, pójść do restauracji lub siłowni.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek