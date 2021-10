Holandia: Spada w kraju poziom zapasów gazu

Coraz bardziej spadają zapasy gazu w Niderlandach i jak podkreślają eksperci Holandia nie jest w tym odosobniona. „Obserwując wysokie ceny gazu w lecie wiele państw wstrzymywało się z zakupem oczekując, iż ceny spadną” – uważa prof. Martien Visser z Hanze University of Applied Sciences Groningen.

W ubiegłym tygodniu media poinformowały, iż magazyny gazu w Holandii są średnio wypełnione w 58 proc. a podziemny magazyn w Bergermeer, gdzie przechowywany jest gaz dla przemysłu i gazowni jest wypełniony jedynie w 28 proc, podczas gdy mniej więcej o tej porze w 2020 roku było to ponad 95 proc.

We wtorek sytuacja się nieco polepszyła i według portalu NU zbiorniki są wypełnione w 61 proc. To jednak ciągle daleko do standardowych 80-90 proc.

Dziennik "Het Parool" w ubiegłym tygodniu alarmował, że kryzys energetyczny w Holandii już trwa, a rząd się na to nie przygotował. Gazeta cytowała ekspertów, którzy stawiają za wzór Polskę i Francję, których rządy zobowiązały firmy energetyczne do gromadzenia latem dodatkowych zapasów na zimę.

"Jest to określone w przepisach i regulacjach tych krajów" - przypomniał prof. Visser, specjalista ds. transformacji energetycznej z Hanze University of Applied Sciences Groningen. Zdaniem profesora Holandia nie jest jedynym krajem z niskimi rezerwami gazu. "Obserwując wysokie ceny gazu w lecie wiele państw wstrzymywało się z zakupem oczekując, iż ceny spadną" - mówi Visser.

NU wskazuje, że Niderlandy są coraz bardziej uzależnione od zagranicznego gazu. "To, że nasze zapasy są tak niskie nie napawa zbytnim optymizmem" - twierdzi rzecznik firmy GazTerra, która zajmuje się obrotem paliwami kopalnymi.

Zdaniem portalu urzędnicy uspokajają jednak, że nie ma powodu do paniki, albowiem w rezerwie są zasoby gazu ze złóż w Groningen. Jednak utrzymujące się wysokie ceny tego surowca mogą wzrosnąć jeszcze bardziej jeżeli będzie sroga zima.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek